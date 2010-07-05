Придет ли Янукович в зал суда по иску Волосюка

19 июня в Киеве стартовала международная акция памяти жертв Голодомора «Не дай потушить свечу памяти». Тысячи освященных свеч разойдутся по городам Украины и мира, чтобы напомнить людям о страшной трагедии. В каждой стране, которая поддержала кампанию, – а это Великобритания, Австралия, США, Испания, Канада, Аргентина, Бразилия, Греция, Россия и другие (в целом 32 страны) – участие в молитве примут представители разных религий и конфессий, политики, представители власти и украинской диаспоры. Свеча памяти также побывает в резиденциях Европарламента и Организации объединенных наций. Между тем в Верховной Раде нардеп Киселев "совершенствует" свой законопроект “О внесении изменений в статью 1 Закона Украины “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине” (№ 6427). Василий Алексеевич предлагает “выбросить” из Закона всего одно слово – “Геноцид”. Вместо этого предлагает сформулировать статью так: “Голодомор 1932-1933 годов в Украине является преступлением тоталитарного режима, трагедией Украинского народа”. Но проходит дней двадцать, и Киселев уже думает иначе! Он решает, что Голодомор - мало того, что и не геноцид совсем, а уже, оказывается, и никакое не преступление тоталитарного режима. В проекте 6427-2 от 16.06.2010 регионал "сокращает" определение Голодомора и предлагает изложить статью Закона в такой редакции: “Голодомор 1932-1933 годов в Украине является трагедией Украинского народа”. Все - точка.

Есть подозрение, что Киселев таким образом пытается замолить свои грехи перед Януковичем (напомним, еще в октябре прошлого года изгнанник из ПР жестко критикует Януковича, а уже в мае этого года кардинально меняет свою точку зрения, кричит"Браво, Янукович!" и входит в коалицию).

Законодательное оформление печально известного заявления Януковича на заседании ПАСЕ о том, что “признавать Голодомор как факт геноцида какого-то народа неправильно и несправедливо” было бы, понятно, хорошей основой для полного помилования Киселева и его реабилитации в глазах, скажем, Чечетова и Колесниченко...

Остановить вакханалию вокруг трактовки Геноцида попробовал мой земляк, руховец из Хмельницкого Владимир Волосюк. Мужчина направил в Печерский районный суд (г. Киев) исковое заявление к Президенту Украины Виктору Януковичу о защите чести и достоинства. В своем исковом заявлении господин Волосюк настаивает, что Глава государства, заявив 27 апреля в Страсбурге об отрицании Голодомора как геноцида Украинского народа, опозорил честь и достоинство истца и совершил акт надругательства над уничтоженными миллионами людей. Вместе с тем, руховец отметил: “Своим заявлением Янукович прямо нарушил нормы Закона Украины “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине” от 28 ноября 2006 г., первая статья которого однозначно утверждает: “Голодомор 1932-1933 годов в Украине является геноцидом Украинского народа”, а статья 2 отмечает: “Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, как геноцида признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным”.

Уже прошли два судебных заседания по этому делу, но результата нет. Ответчик не появляется в суде. Сам истец Волосюк сообщил мне, что будет добиваться, чтобы в зал суда пришел Президент Виктор Янукович. “Я буду настаивать, чтобы Виктора Януковича вызывали в суд. Также буду хлопотать о вызове в суд как свидетеля предыдущего Президента Виктора Ющенко, который много чего сделал для отдания дани памяти жертвам Голодомора”. Кроме того, руховец хочет видеть на “ковре” Фемиды Генпрокурора Медведько. Последний, по мнению Волосюка, должен объяснить, почему не отреагировал и не внес протест на противоправное заявление Президента Януковича в Страсбурге. Зная “славу” Печерского суда, даже не нужно ходить к ворожке – потуги руховца обречены на поражение, а Фемида еще раз докажет правдивость позиции Януковича.

Создается впечатление, что Виктору Федоровичу, извините, начхать на тот факт, что больше 30 держав мира давно признали Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом. Более того – они его осудили! У него своя правда и мотивация. Но от этого выигрывает отдельная группа людей (понимай – киселевых), а не украинская нация. Трезвые кормчие осуждают врагов и палачей, а не “танцуют” им гопака.

Виталий Тараненко, г. Хмельницкий