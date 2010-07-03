ГАИ усиливает контроль за ж/д переездами

Госавтоинспекция усиливает контроль за движением транспорта через железнодорожные переезды в Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях и в городе Севастополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, такое решение принято из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями на железнодорожных переездах.

В то же время в ГАИ отметили, что в последнее время подразделениями службы во всех регионах государства были проведены широкомасштабные мероприятия под условным названием «Внимание! Железнодорожный переезд», в ходе которых выявлено свыше 21,5 тыс. случаев несоблюдения водителями правил проезда железнодорожных переездов. В отношении водителей-нарушителей составлено почти 2,5 тыс. административных протоколов.