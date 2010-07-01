Почему прекращена трансляция из парламента?

Верховной Раде Украины осталось рассмотреть менее 80 поправок, внесенных в законопроект о принципах внутренней и внешней политики для рассмотрения во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 22:45 ВР рассмотрела 348 поправок из 423, поданных к законопроекту.

Во время рассмотрения поправок депутаты от фракции НУ-НС Иван ЗАЕЦ и Ярослав ДЖОДЖИК выразили возмущение тем, что телеканал "Рада" и Национальное радио прекратили трансляцию заседания ВР.

"Важное решение для страны принимается ночью, и об этом не знает украинский народ", - заявил Я.ДЖОДЖИК.

Он обратился к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой выяснить, почему так произошло. Спустя некоторое время председатель ВР сообщил, что трансляция действительно не ведется, но она и не предусмотрена, поскольку не было принято соответствующее решение.

И.ЗАЕЦ настоял на том, чтобы ВР проголосовала за возобновление трансляции, но за это проголосовали лишь 18 народных депутатов из 273 зарегистрированных в сессионном зале.

В сессионном зале продолжают находиться не более 30 депутатов от коалиции, а в ложе прессы – четверо журналистов информационных агентств.