В Киеве самоубийца взорвал себя в собственной квартире

В Соломенском районе Киева, в квартире девятиэтажного жилого дома мужчина покончил жизнь самоубийством, устроив взрыв газа и пожар в собственной квартире.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, для этого он открыл вентиль газового крана, разлил бензин и совершил поджог. Позже произошел взрыв бытового газа.

Владелец квартиры погиб, взрывом повреждено окно на кухне, огнем уничтожена мебель и вещи домашнего пользования.

Четыре отделения Государственной пожарной охраны ликвидировали пожар.