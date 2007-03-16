В Киеве самоубийца взорвал себя в собственной квартире
08:59, 16 марта 2007Разное
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Человек устроил взрыв газа
В Соломенском районе Киева, в квартире девятиэтажного жилого дома мужчина покончил жизнь самоубийством, устроив взрыв газа и пожар в собственной квартире.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, для этого он открыл вентиль газового крана, разлил бензин и совершил поджог. Позже произошел взрыв бытового газа.
Владелец квартиры погиб, взрывом повреждено окно на кухне, огнем уничтожена мебель и вещи домашнего пользования.
Четыре отделения Государственной пожарной охраны ликвидировали пожар.
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