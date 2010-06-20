ГАИ ищет очевидцев: автомобиль сбил девочку на велосипеде

ГАИ просит отозваться всех, кто стал свидетелями сегодняшнего ДТП в Киеве, когда неустановленный автомобиль сбил девочку-подростка в районе Жулянского путепровода и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло в 10.40. Неизвестный автомобиль сбил девочку, которая ехала на велосипеде. Она с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Милиция просит свидетелей ДТП, которые могли запомнить марку и номер автомобиля, позвонить по телефону по номерам «102» и 483-70-64.