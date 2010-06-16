Старые мины прервали движение поездов между Полтавой и Кременчугом

Сегодня из-за угрозы взрыва мин с 14.40 до 19.00 было прекращено движение поездов на ветке Полтава - Кременчуг.

Как сообщили УНИАН в МЧС Полтавской области, решение о прекращении движения поездов было принято из-за угрозы взрыва мин времен Второй мировой войны, которые были обнаружены во время ремонтных работ на участке железной дороги недалеко от Новых Санжар.

Мины были замечены после того, как экскаватор снял очередной слой грунта возле железнодорожной насыпи. Ремонтные работы были немедленно прекращены. На место происшествия вызвали саперов, которые провели обследование местности.

"Саперы выявили 79 мин. Самые опасные были уничтожены, другие – вывезены. Специалисты предполагают, что ремонтники наткнулись на пролежавший в земле более 60 лет артиллерийский склад", - сказала помощник начальника ГУ МЧС Украины в Полтавской области Светлана НАТАЛЕНКО.