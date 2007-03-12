ДТП на трассе Киев-Ковель: погибла женщина, еще 6 человек пострадали

Вблизи с. Жубровичи Олевского района Житомирской области на 214 км автотрассы Киев-Ковель вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погибла одна женщина, еще шесть человек получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, водитель легкового автомобиля "ДЭУ-Сенс" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем "ВАЗ-21099". Вследствие ДТП погибла женщина (пассажирка ДЭУ) и пострадали шесть человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Олевскую центральную районную больницу.

Как отметили в МЧС, всего за сутки на территории страны зарегистрированы 98 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 человек и 120 - травмированы.