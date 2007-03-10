Поиски бен Ладена не прекращаются и в день его 50-летия

17:18, 10 марта 2007
Разное
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Многие хотели бы спеть happy birthday лично

Тысячи американских военнослужащих на протяжении последних пятнадцати лет - и сегодняшний день не исключение - ищут террориста "номер один" в мире Усаму бен Ладена, которому в субботу исполняется 50 лет, передает агентство Рейтер.

В общей сложности в поисках лидера "Аль-Каиды", за чью голову обещаны $25 миллионов, участвовали более 12 тысяч солдат и офицеров из состава сил международной коалиции в Афганистане, но безрезультатно.

Самым громким терактом, организованным его террористической сетью, стала атака с использованием захваченных пассажирских самолетов на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около трех тысяч человек.

По данным Рейтер, бен Ладен родился 10 марта 1957 года в городе Джидда (Jeddah) в Саудовской Аравии.

Впрочем, лидер "Аль-Каиды", возможно, не дожил до своего полувекового юбилея, полагает агентство. Самую "свежую" видеозапись бен Ладена показали три года назад - в 2004 году, а все последующие видеокадры специалисты относят к более раннему периоду жизни и деятельности террориста "номер один". В первой половине прошлого года мир услышал его - это были аудиозаписи. В США неоднократно сообщали о смерти или неизлечимой болезни бен Ладена.

Сподвижники бен Ладена верят, что он жив. "Я уверен на 100 процентов", - заявил представитель афганского радикального движения "Талибан" Мулла Хайатулла Хан (Mullah Hayatullah Khan). По его словам, талибы сегодня будут молиться во здравие именинника.

РИА "Новости"

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