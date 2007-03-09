В конкурсе Милицейская красавица победила оперуполномоченная ОБЭП

Победительницей конкурса “Милицейская красавица Львовщины”, который впервые проводился во Львове и был приурочен к женскому празднику 8 Марта, стала оперуполномоченная отдела по борьбе с экономическими преступлениями Шевченковского райотдела милиции Львова, лейтенант милиции Виктория НЕНИН.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. начальника ЦОС ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

Как сообщил Д.ХАРЧУК, на звание милицейской красавицы претендовали несколько десятков сотрудниц милиции - сотрудницы внутренних войск, уголовного розыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями и др.

Победительница была награждена ценным подарком, который получила лично из рук начальника ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-майора милиции Михаила ЦИМБАЛЮКА.