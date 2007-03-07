В Ираке упал вертолет с украинским экипажем на борту

17:28, 07 марта 2007
Разное
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Возможность теракта исключают

Вертолет грузинской авиакомпании "Тушети", задействованный в гуманитарных операциях в Ираке, в среду потерпел аварию близ города Аластан. Об этом сообщила грузинская телекомпания "Имеди".

На борту вертолета находился украинский экипаж в составе трех пилотов, а также пассажиры из местных жителей. По данным телекомпании, при падении легкие телесные повреждения получили только летчики. Тем не менее, всех участников авиапроисшествия доставили в американский военный госпиталь.

Как передает агентство Новости-Грузия, руководство авиакомпании исключает возможность теракта и предполагает, что инцидент произошел по техническим причинам. Телекомпания не приводит данных о марке и грузоподъемности вертолета.

РИА Новости

 

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