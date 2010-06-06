Янукович в Греции (фото)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с двухдневным рабочим визитом в Греческую Республику.

В соответствии с программой визита, в Афинах состоялась встреча Президента Украины и Президента Греции Каролоса ПАПУЛЬЯСА.

Сегодня же украинская официальная делегация отбыла в Салоники, откуда глава государства совершит паломничество на святую гору Афон.

Фото Андрея Мосиенко / POOL / УНИАН