Именем Кравченко назовут сквер

В городе Александрия Кировоградской области сессия горсовета решила назвать городской сквер в честь бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты единогласно поддержали идею таким образом почтить память почетного гражданина города.

Сквер планируют упорядочить, высадив там кусты и деревья, а также цветы.

Еще одним проявлением уважения к земляку станет памятный знак, установленный на здании горотдела милиции. На нем, кроме портрета Ю.Кравченко, будут указаны его звание и главные должности: начальник Александрийского МВ УМВД Александрийского района (1984 - 1986 гг.), Министр внутренних дел Украины (1995 - 2001рр.). Мемориальный знак планируется установить за спонсорские средства.

Ю.Кравченко умер 4 марта 2005 года от огнестрельного ранения. В тот день он должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.