ДТП на трассе Житомир-Выступовичи - легковушка столкнулась с микроавтобусом

В Житомирской области, в с. Игнатполь Овруцкого района на автодороге “Житомир-Выступовичи” произошло столкновение легкового автомобиля "Honda" и микроавтобуса "Fiat".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек (из них двое детей), пять человек с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Овруцкую центральную районную больницу.