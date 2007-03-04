ДТП на трассе Житомир-Выступовичи - легковушка столкнулась с микроавтобусом
10:22, 04 марта 2007Разное
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Среди пострадавших двое детей
В Житомирской области, в с. Игнатполь Овруцкого района на автодороге “Житомир-Выступовичи” произошло столкновение легкового автомобиля "Honda" и микроавтобуса "Fiat".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек (из них двое детей), пять человек с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Овруцкую центральную районную больницу.
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