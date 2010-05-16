В Кировограде хотят создать лицей украинского реестрового казачества

В Кировограде инициируют создание лицея украинского реестрового казачества, где бы юноши могли получать полноценное среднее образование и патриотическое воспитание.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением во время заседания координационного совета по вопросам развития казачества при Кировоградской облгосадминистрации выступил ректор одного из частных вузов, депутат областного совета Игорь ДОБРЯНСКИЙ.

«Я готов на начальном этапе финансировать деятельность лицея, если найдется человек, который возьмется за организацию процесса», - сказал он.

И.ДОБРЯНСКИЙ видит лицей средним учебным заведением закрытого типа, где будут учиться 100-150 юношей.

«Это будет полувоенная школа, наподобие суворовских училищ, возможно, на базе уже действующего интерната. В заведении будут действовать казацкий уклад и режим, униформа, отдельные классы со своей программой. Среди обязательных учебных дисциплин должны быть история украинского казачества, обычаи, традиции, народная педагогика, этикет, форменная одежда», - сказал И.ДОБРЯНСКИЙ.

По его словам, сегодня в украинском обществе существует большой спрос на патриотическое воспитание.

Участники заседания решили подготовить необходимый пакет документов относительно создания подобного учебного заведения в Кировограде, а также обратиться к депутатам областного совета с просьбой поддержать просветительский проект.