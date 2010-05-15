Спасателям повысили зарплату

Спасателям Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций впервые за три года повышена зарплата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

«Мне приятно отметить, что после трех лет перерыва с принятием бюджета 2010 года нашим спасателям повышено денежное обеспечение», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, денежное обеспечение повышено на 400 грн. До этого базовая ставка спасателя составляла 1 тыс. 100 грн.

«Я надеюсь, что это только начало», - отметил министр.

Он также подчеркнул необходимость проведения в МЧС реформ, которые улучшат систему защиты граждан.

«На уровне министерства сейчас проводятся масштабные реформы, чтобы минимизировать негативные последствия во время чрезвычайных ситуаций и минимизировать само количество чрезвычайных ситуаций», - отметил Н.ШУФРИЧ.

Также он добавил, что правительство, несмотря на кризис, выделяет максимально возможные финансовые средства для развития системы безопасности в Украине.