Украина отмечает День Европы

Украина ежегодно в третью субботу мая официально отмечает День Европы.

Этот праздник был установлен в Украине «…учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию…», в соответствии с Указом Президента Украины «О Дне Европы» от 19 апреля 2003 года.

Мероприятия по случаю Дня Европы пройдут во всех регионах Украины.

Празднование Дня Европы в Киеве начнется сегодня в 12.00 с официальной церемонии открытия при участии руководства МИД, Киевской городской государственной администрации, глав дипломатических представительств стран - членов Европейского Союза. В этот же день на Крещатике начнет работу «Европейский городок», в котором будут представлены палатки-павильоны европейских стран, международных и общественных организаций Украины, будут организованы публичные дебаты при участии представителей органов исполнительной и законодательной властей Украины, руководителей дипломатических учреждений стран - членов ЕС в Украине.

Также в рамках «Европейского городка» будут функционировать уголок европейской кухни и детская игровая площадка.