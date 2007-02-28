Екатерина Ющенко в Полтаве (3 фото)
20:59, 28 февраля 2007Разное
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Фонд „Украина 3000" ведёт ряд гуманитарных проектов
Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда „Украина 3000" Екатерина ЮЩЕНКО презентовала в Полтавской областной научной библиотеке им. И. Котляревского новый проект Фонда - „Казацкая слава - маленьким читателям".
В рамках этого проекта Е.ЮЩЕНКО передала школам и библиотекам Полтавской области 1000 экземпляров книги „Гетманы Украины", в которой рассказывается об истории Украины времен казачества. В книге имеет много иллюстраций и она рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста.
В ходе поездки в Полтаву председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда „Украина 3000" посетила лечебные и образовательные учреждения города
|В областной научной библиотеке
|В областной детской клинической больнице
|В Полтавском краеведческом музее
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