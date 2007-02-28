На трассе Киев - Ковель маршрутка врезалась в прицеп грузовика: есть жертвы

Во вторник в 15.02 на 77-ом км. автотрассы Киев-Ковель вблизи с.Песковка Бородянского района Киевской области маршрутный микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер", который следовал из Киева в Малин Житомирской области, столкнулся с прицепом грузовика "Рено".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на месте происшествия погибли 3 человека, еще 5 с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу Бородянки, где один человек умер.

Предварительная причина ДТП - водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего прицеп вынесло на встречную полосу. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

Все за сутки на территории Украины зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 14 человек и 125, - травмированы.