Защитники животных не верят, что слон Бой сам отравился яйцами

Защитники животных подчеркивают необходимость смены руководства Киевского зоопарка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции на тему: "Девять дней со дня убийства слона Боя руководством Киевского зоопарка. Первые результаты независимого расследования".

Участие в пресс-конференции приняли президент международного общества защиты животных "SOS" Тамара ТАРНАВСКАЯ и директор общественной организации "Экспертный совет" Андрей КАПУСТИН.

А.КАПУСТИН сообщил, что 30 апреля представители общественности передали в Киевскую городскую госадминистрацию свои предложения о ситуации, сложившейся в столичном зоопарке в последние годы, а именно, в период, когда им руководит Светлана БЕРЗИНА. Он заявил, что нынешнее руководство зоопарка является некомпетентным и ведет непрозрачную финансовую деятельность, причем животные этих людей интересуют “в последнюю очередь”. По его словам, как результат - за последних полтора года коллекция Киевского зоопарка осталась без ряда животных, причем крупнейших ее представителей, среди которых слон, лошадь Пржевальского, зебра, броненосец, медведь, а также 13 птиц.

В связи с указанным защитники животных выдвинули требование отстранить С.БЕРЗИНУ от исполнения обязанностей директора зоопарка на время проведения служебного расследования гибели слона. Более того, они инициируют приглашение на эту должность специалиста с другой страны, который бы за короткий срок наладил работу зоопарка и помог возобновить доверие международных организаций к Киевскому зоопарку.

“Мы предложили Киевской горгосадминистрации, во избежание повторения в дальнейшем подобного рода инцидентов и в связи с тем, что зоопарк стал очень заманчивым финансовым объектом, как минимум на год пригласить сюда любого зарубежного эксперта соответствующего класса и уровня, чтобы он поднял этот зоопарк... Руководить этой командой должен приглашенный иностранный тренер...”, - сказал А.КАПУСТИН.

Кроме того, для проведения независимого и объективного расследования внезапной гибели слона и расследования деятельности руководства Киевского зоопарка они считают необходимым исключить из специально созданных комиссий при КГГА людей, имеющих непосредственное отношение к работе зоопарка и к С.БЕРЗИНОЙ, в частности сотрудников зоопарка, а также заместителя главного ветеринарного врача Киева. В то же время, представители общественности акцентируют внимание на необходимости приобщить к работе комиссий экспертов других зоопарков Украины и международных экспертов по вопросам содержания слонов и содержания зоопарков. Также предлагается создание опекунского совета Киевского зоопарка.

В свою очередь Т.ТАРНАВСКАЯ заявила, что на сегодняшний день С.БЕРЗИНА “на Западе является персоной нон-грата”. “Никто не будет с ней из зоопарков, уважающих себя, общаться, Киевский зоопарк не получит никаких новых коллекций. Это значит, что поставлен крест на развитии этого зоопарка, его перспективе, если не будет изменено руководство зоопарка, не будет проведено тщательное расследование, не будут привлечены к ответственности люди, которые фактически спровоцировали сложившуюся ситуацию”, - подчеркнула президент международного общества защиты животных.

А.КАПУСТИН отметил, что в начале лета в Москве должно состояться очередное заседание Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (EARAZA). По его словам, если до этого времени руководство Киевского зоопарка не будет изменено, то есть угроза того, что заведение исключат из этой Ассоциации. При этом А.КАПУСТИН обратил внимание, что это единственная организация, в которую пока еще входит Киевский зоопарк.

“Если БЕРЗИНУ оставят в руководстве и нас выбросят из EARAZA, то Киевский зоопарк время закрывать. Поскольку нам никто даже хомячка из-за границы не продаст, не говоря уже о тех животных, которые должны восстановить стандартную зоопарковую коллекцию”, - сказал А.КАПУСТИН.

Что касается независимого расследования гибели слона Боя, он сообщил, что есть рассказ непосредственно того сотрудника, который ухаживал за Боем, а также носорогом Тревогой и бегемотом Брестой в соответствии с предоставленными руководством парка указаниями. Этот работник утверждает, что над слоном просто издевались и медленно убивали созданными условиями содержания и питания. А.КАПУСТИН сообщил, что также собрана информация еще 4-5 лиц, работавших ранее и работающих сейчас в зоопарке и имеющих подобного рода свидетельства.

Защитники животных, ссылаясь на мнение зарубежных экспертов, заявили, что вряд ли слон был отравлен яйцами. Как отметил А.КАПУСТИН, прежде всего потому, что слоны не едят белок. Как сообщила Т.ТАРНАВСКАЯ, зарубежные эксперты считают, что такая смерть могла произойти от отрыва тромба, от инфаркта или от инсульта. По ее данным, еще перед зимой слон имел очень ослабленную иммунную систему из-за неправильной диеты, а затем ситуацию ухудшила холодная зима, когда Бой содержался в несоответствующих его состоянию здоровья условиях.

“Мы рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование. Если мы войдем в комиссию, мы за этим проследим”, - добавила Т.ТАРНАВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня «Газета по-киевски» сообщила со ссылкой на и.о. заместителя председателя КГГА Игоря ДОБРУЦКОГО, что директор киевского зоопарка С.БЕРЗИНА отстранена от исполнения обязанностей до тех пор, пока не установят причину смерти слона Боя.

26 апреля в Киевском зоопарке внезапно утром умер 40-летний слон Бой. Директор зоопарка С.БЕРЗИНА, а также главный врач зоопарка Андрей МАРУНЧИН заявили, что слона отравили. На территории вольера нашли вареные яйца, которые не входили в рацион слона.

27 апреля в зоопарке заявили, что предварительные результаты патолого-анатомического вскрытия слона Боя свидетельствуют, что смерть мог повлечь яд. Материалы вскрытия переданы в правоохранительные органы.