Прогноз погоды до 2015 года

Российский гидрометцентр подготовил прогноз изменения климата на планете до 2015 года. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД на он-лайн конференции в РИА «Новости», отвечая на вопрос о глобальном потеплении.

По его словам, "согласно этому прогнозу температура повысится за 10 лет на 0,6 градуса, что приведет к ряду последствий". В частности, отметил Р.ВИЛЬФАНД, ожидается перемещение к северу границы вечной мерзлоты, увеличится количество осадков в умеренных и высоких широтах России, "но еще более засушливыми станут южные аридные регионы".

В то же время, отметил он, уменьшится количество льда в морях Северного ледовитого пути, впрочем, ожидается увеличение количества айсбергов и отдельных льдин.

Однако, благодаря потеплению, заметил руководитель Гидрометцентра России, сократится отопительный период.

Вместе с тем, Р.ВИЛЬФАНД порекомендовал спокойно относиться ко всяким "страшилкам", которые пишут в СМИ о проблемах глобального потепления или похолодания, и добавил, что необходимо проводить научные исследования в этой сфере.