В Петербурге упавший кран разрубил жилой дом (фоторепортаж)

На 12-этажный жилой дом в Петербурге утром во вторник упал строительный кран. Погибли три человека, сообщает newsru.

В результате повреждены конструкции здания с 8 по 11 этаж. Кран буквально разрубил верхнюю часть дома. Четыре квартиры кран пробил насквозь, и еще две квартиры разрушены частично. Но угрозы обрушения пострадавшего дома нет.

В разрушенных жилых помещениях обнаружены три тела: девочку в возрасте 1 года 4 месяцев, 54-летнюю женщину и 31-летнего мужчину, личность которого пока не установлена. (Известно, что погибший мужчина жил на последнем этаже, упавшей стрелой из своей квартиры его выбросило в квартиру этажом ниже).

Ранения получили три человека: 19-летний юноша, 30-летний оператор крана и женщина. По предварительным данным, состояние юноши - тяжелое: сотрясение головного мозга, травматическая ампутация левой стопы, ушибленные раны головы, перелом правого предплечья, лодыжки, правой голени. Крановщик в момент падения крана находился рядом и его состояние не вызывает опасений, до машины "скорой" он дошел сам, сообщает Фонтанка.Ру. Позднее в эту же больницу доставили женщину с сотрясением мозга.

Разбор завалов закончили к 13:30.

Светлана Бодрунова, жительница дома, разрушенного в результате падения строительного крана, сказала РИА новости, что стройка, где произошло ЧП, велась с нарушением правил, а сам кран уже один раз падал.

"На мой подъезд час назад упал башенный кран с соседней стройки. Есть жертвы, и, кажется, очень много раненых. Разрублены этажи с 12-го по седьмой (мы живем на шестом). Дом оцеплен, в него не пускают, он отрублен от всех коммуникаций", - написала женщина в своем сетевом дневнике.

По ее словам, одному мальчику оторвало ногу. Одну бабушку на 10-м этаже не могут вытащить, и неизвестно, что с ней.

"Из моих никто не пострадал, но жить в квартире, видимо, больше нельзя", - пишет она.

Бодрунова считает, что соседняя стройка велась с нарушением всех возможных строительных норм.

"Жильцы нашего и соседних домов неоднократно протестовали. Кран на стройке уже падал до этого, но не на дом, а на пустырь, который рядом. В этот раз все очень страшно", - сказала жительница разрушенного дома.

По факту обрушения крана в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".