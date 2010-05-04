Десантный корабль ЧФ опрокинул украинский буксир

Сегодня во время захода в Николаев большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота России «Ямал» перевернул украинский буксир «Бугский».

Как передает корреспондент УНИАН, ЧП произошло утром на фарватере Днепро-Бугского лимана. Во время буксировки «Ямал» дал ход, в результате чего буксир перевернулся. По предварительным данным, экипаж после аварии сумел спастись.

В данный момент спасатели пытаются отбуксировать перевернувшийся буксир к одному из причалов Николаевского морского торгового порта. Туда же направляется и стотонный плавучий кран. Владельцем перевернувшегося буксира является Николаевский порт, арендатором - частная компания «Морвест».

После аварии и замены буксира «Ямал» все же удалось отбуксировать к месту швартовки на набережной Николаева, но с большим опозданием.

БДК «Ямал» прибыл в Николаев для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

***

В затоплении буксира «Бугский», произошедшем сегодня в районе акватории Черноморского судостроительного завода при проводке большого десантного корабля Черноморского флота Российской Федерации «Ямал», виноват лоцман государственного предприятия «Дельта-лоцман».

Об этом корреспонденту УНИАН заявил капитан Николаевского морского торгового порта Сергей РЯБЧИКОВ.

По его словам, во время движения лоцман, осуществлявший проводку «Ямала», не сумел скоординировать скорости корабля и кормового буксира, следовавшего сзади и заводившего корму судна при движении. Капитан буксира «Бугский» по громкой связи кричал лоцману о том, что его заливает водой, однако лоцман не реагировал на эти слова. На большой скорости буксир сначала окунулся носом в воду и, потеряв устойчивость, начал переворачиваться. В результате буксир остался все же на плаву, но перевернулся вверх дном. Трое членов экипаж покинули судно. На происшествие мгновенно отреагировала аварийно-спасательная служба Николаевского морского торгового порта. Спасательная операция прошла успешно. Люди доставлены на берег, а буксир – в акваторию порта, где в настоящее время проводятся работы по восстановлению его устойчивости на воде.

«Это грубейшая ошибка лоцмана, - сказал С.РЯБЧИКОВ. - Вины командира российского десантного корабля в инциденте нет».