В Симферополе водитель BMW разбил четыре иномарки... и сбежал с места ДТП

В Симферополе водитель BMW-528, разбив четыре легковых автомобиля, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, но силами правоохранителей был установлен и задержан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.

По информации ГАИ Крыма, накануне днем BMW-528, за рулем которого находился симферополец, 1975 года рождения, двигаясь по одной из улиц крымской столицы, выехал на полосу встречного движения. BMW врезался в Skoda Octavia, двигавшийся во встречном направлении, после чего продолжил движение и столкнулся с автомобилем Renault Kangoo, который ехал в попутном направлении. Затем BMW-528 врезался в ВАЗ-21011, двигавшийся во встречном направлении, после чего столкнулся еще и с попутным автомобилем Audi А-4.

После этих "маневров" водитель BMW-528 скрылся с места аварии, но был установлен и задержан.

При ДТП незначительные травмы получили пассажир и пассажирка ВАЗа - оба жители Симферополя.