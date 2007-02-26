Российские туристы попали под снежную лавину в Карпатах

Сегодня около 11 часов альпинисты МЧС в результате проведенных в районе горы Говерла поисково-спасательных работ нашли тело проводника туристической группы, которая днем 25 февраля попала под снежную лавину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера утром трое российских туристов вместе с проводником, жителем Хмельницкого, совершили подъем со спортбазы “Заросляк” на гору Говерла. Приблизительно в 16:00 во время спуска вниз через гору Брескул на горную долину Цибульник группа попала под снежную лавину. Туристы выбрались из-под нее самостоятельно, а проводник остался под слоем снега. Попытки его откопать результатов не дали. Туристы спустились на спортбазу “Заросляк”, откуда сообщили о пропаже человека.

14 альпинистов Ворохтянского и Ивано-Франковского горных аварийно-спасательных пунктов МЧС немедленно начали поиски человека.

Как отметили в МЧС, площадь лавины до 3500 кв. м (70 м х 50 м), глубина снежного покрова до - 3 метров. В районе поиска сильный ветер, температура воздуха минус 8 градусов.

Общее руководство поисково-спасательными работами осуществляла опергруппа Государственной специализированной аварийно-спасательной службы поиска и спасения туристов МЧС.