Нужно осудить местных начальников, притесняющих граждан по языковому признаку

Реплика

На притеснения русского языка почему-то жалуются только на восточной Украине. Может, пересажать в тюрьмы всех тех местных начальников, которые людей притесняют, лишают их права свободно общаться? Это, я так понимаю, представители Партии регионов занимаются притеснениями русскоязычных, потому что, кроме них, там больше некому этим заниматься, власть там полностью принадлежит им. Почему они не уважают права человека?

Я, скажем, бывал на западной Украине, там свободно разговаривают на русском языке и на любом другом – кто как хочет, и никто никого не притесняет, никто никому рот не затыкает...

Гражданам, чьи права попирает местная власть, стоит задуматься, почему они голосуют за такую власть? И почему она не позволяет им разговаривать дома, на улице или где угодно на том языке, на котором граждане хотят разговаривать?

Olala Zhm, из полемики на форуме