Под Киевом горит дача Ющенко (фото)

В Новых Безрадичах под Киевом горела дача бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", эту информацию подтвердила пресс-секретарь экс-президента Ирина ВАННИКОВА.

"В доме Виктора Андреевича в Безрадичах было небольшое возгорание кровли. Сейчас пожар уже потушен. Причины выясняются, но, скорее всего, это проблемы технического характера", - сказала она.

Также пресс-секретарь сообщила, что вследствие пожара никто не пострадал, а самого В. ЮЩЕНКО во время пожара на даче не было.

"Виктор Андреевич в четверг возвращается из Сирии, он был в двухнедельном отпуске. Он еще там не был", - отметила И.ВАННИКОВА.