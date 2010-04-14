Конфискованы поддельные футболки ЮАР на полмиллиона долларов

В Южно-Африканской Республике конфисковано около 12 тысяч поддельных футболок сборной ЮАР по футболу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя местной полиции, по словам которого, грузовик с поддельными футболками был задержан в субботу, 10 апреля, на границе со Свазилендом.

Общая стоимость конфискованных футболок оценивается в 3,6 миллиона южноафриканских рэндов (493 тысячи долларов). В общей сложности в грузовике находилась поддельная одежда на сумму в 3,8 миллиона южноафриканских рэндов (520 тысяч долларов).

По словам представителя полиции, все конфискованные товары были произведены на территории Китая. Он подчеркнул, что если бы грузовик не задержали, эта продукция могла бы нанести серьезный ущерб экономике ЮАР. Также он добавил, что полиция уже сообщила об этой находке представителям ФИФА и местного оргкомитета Чемпионата мира по футболу.

Журналисты отмечают, что футболки национальной сборной ЮАР пользуются в стране большим спросом. Это связано с проведением Чемпионата мира по футболу, который стартует в Южно-Африканской Республике 11 июня 2010 года. Он продлится ровно месяц и завершится 11 июля.

Лента.ру