В Днепропетровске избит журналист "9 телеканала"

Вчера, 12 апреля, в 19.30 неизвестный жестоко избил журналиста "9 телеканала", автора популярной программы "Губернские хроники" Бориса БРАГИНСКОГО.

Об этом УНИАН сообщил сам Б. БРАГИНСКИЙ.

По его словам, молодой человек, на вид лет 30, неожиданно напал на него около здания, где расположен "9 телеканал". Злоумышленник ударил журналиста в лицо, потом повалил на землю и стал бить ногами. После этого он скрылся с места происшествия.

"Я связываю этот инцидент исключительно с моей профессиональной деятельностью как журналиста. Я не занимаюсь бизнесом и в быту - неконфликтный человек. А "Губернские хроники" - острая аналитическая программа, которая кому-то может не нравиться", - сказал Б.БРАГИНСКИЙ.

Он добавил, что злоумышленник ждал именно его.

Журналист подозревает, что это нападение было заказным. По словам Б. БРАГИНСКОГО, злоумышленник даже не пытался его ограбить. Также журналист уточнил, что нападавший бил его технически и методически - по точкам тела, которые не являются жизненно важными.

Однако, по словам журналиста, избиение вызвало у него гипертонический криз и общее расстройство здоровья.

"Не смогу работать, по крайней мере, неделю", - сказал Б. БРАГИНСКИЙ.

По его словам, сейчас милиция ищет нападавшего.