Американцы будут строить бронемашины в Румынии

Американская компания Textron достигла соглашения с румынской Aerostar по создании совместного предприятия на территории Румынии по производству бронемашин, сообщает Defense News. Новое предприятие будет заниматься ремонтом и техническим обслуживанием бронетехники, а также производством новых машин.

Сумма инвестиций американской и румынской компании в совместное предприятие, равно как и распределение долей между ними, пока неизвестны. Румыно-американское предприятие намерено участвовать в будущих тендерах на поставку Министерству обороны Румынии различной бронетехники. Ранее сообщалось, что военные намерены приобрести 800 бронеавтомобилей.

Лента.ру