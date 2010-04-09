Троллейбус на "зебре" протаранил Жигули и сбил двух пешеходов

В Запорожье троллейбус протаранил автомобиль "Жигули" и тяжело травмировал пешеходов: 39-летнюю женщину и ее 12-летнюю дочь.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, ДТП произошло вчера вечером.

"39-летняя женщина-водитель троллейбуса совершила столкновение с автомобилем "Жигули", водитель которого остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, пропуская пешеходов. После столкновения троллейбус продолжил движение и совершил наезд на пешеходов - 39-летнюю женщину и ее 12-летнюю дочь", - сообщили в ЦОС, отметив, что в результате случившегося обе пострадавшие были госпитализированы с многочисленными травмами. Состояние здоровья матери и дочери оценивается медиками как тяжелое.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники милиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.