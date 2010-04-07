Россия и Украина намерены отменить ночные проверки поездов

Россия и Украина намерены отменить ночные таможенные и пограничные проверки непосредственно на границе для поездов, курсирующих между двумя странами. Об этом сообщил глава украинского министерства иностранных дел Константин Грищенко. По его словам, эта инициатива в настоящее время прорабатывается, передает радиостанция "Маяк".

Министр также выразил надежду, что это намерение будет реализовано к визиту президента РФ Дмитрия Медведева в Киев. Поездка намечена на середину мая 2010 г.

"Европейские стандарты должны входить и в нашу жизнь", - подчеркнул К.Грищенко, приведя в пример поезд Петербург-Хельсинки, в котором проверка проходит только на территории России.