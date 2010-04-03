ГАИ предупреждает о возможных задержках транспорта в Киеве

В связи с проведением Крестного хода с Вифлеемской иконой Божьей Матери и празднованием Пасхи ГАИ Киева предупреждает о возможных задержках в движении транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции г. Киева, в воскресенье, 4 апреля, ориентировочно, в 16.00 запланировано проведение Крестного хода с чудотворной Иконой Божьей Матери.

ГАИ просит водителей учесть, что колонны людей будут перемещаться по маршруту Киево-Печерская лавра - улица Ивана Мазепы - площадь Героев Великой Отечественной войны - бульвар Дружбы Народов - Железнодорожное шоссе.

Также ГАИ обращает внимание на то, что водители не должны даже на короткое время оставлять без присмотра свои автомобили на дороге в непредусмотренных для этого местах, зонах действия соответствующих знаков, в том числе временных, возле пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Выполнение этих рекомендация создаст более комфортные и благоприятные условия для перемещения людей, обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения на улицах города.