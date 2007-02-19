ДТП на трассе Львов-Кировоград-Знаменка: есть жертвы

В Винницкой области вблизи с. Громадськє Литинского района вчера произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на автодороге Львов-Кировоград-Знаменка водитель легкового автомобиля "Lexus LX 470" не справился с управлением и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте да еще 4 были госпитализированы в Литинскую центральную районную больницу. Позже двое из них от полученных травм умерли в больнице.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Как отметили в пресс-службе МЧС, все за сутки на территории страны зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, во время которых погибли 24 человека и 115, - травмированы.