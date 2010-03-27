Двое подростков погибли в Черном море в шестибалльный шторм

Двое подростков погибли в Черном море в Алуште, оказавшись в воде в шестибалльный шторм.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел во второй половине дня 26 марта. Семь юношей приехали из Симферополя в Алушту отпраздновать у моря день рождения одного из ребят.

"Одному стало плохо, он с товарищем пошел на пирс. По не установленным причинам юноши оказались в воде и самостоятельно выбраться на берег не смогли", - сообщили спасатели.

Погибли пятнадцатилетний и четырнадцатилетний мальчики. Друга, который пытался их спасти, вытащили на берег рыбаки.

Бойцам МЧС не удалось найти тела. Поиски прекратили из-за наступления темноты. Сегодня они возобновлены. Погибших ищут почти полсотни человек, привлечены десять единиц техники.