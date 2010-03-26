«Штык» Тимошенко от УСДП не намерен лить воду на мельницу Януковича

Народные депутаты от Украинской социал-демократической партии были, есть и будут в объединенной демократической оппозиции, вместе с партнерами БЮТ, как неотъемлемая составная часть этого блока.

Об этом заявил член УСДП, народный депутат от БЮТ Игорь Воротнюк.

Как сообщает сайт БЮТ, Воротнюк отметил, что он не собирается покидать ряды единой оппозиции. По его мнению, так же поступят и другие народные депутаты из фракции БЮТ, которые избраны по квоте УСДП.

Слухи о выходе УСДП из объединенной оппозиции – это, по мнению депутата провокация тех членов, которые никого, кроме самих себя, не представляют.

«Создавать еще одну отдельную оппозицию, в этот раз в пределах УСДП – это значит лить воду на мельницу Януковича, который мечтает о десятке раскоряченных оппозиционных пальцев, в ситуации, когда нужен единый кулак», - отметил представитель УСДП в парламенте.