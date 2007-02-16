Не вижу ничего плохого, когда премьер бьет своих министров

Мнение

Если министров бьют, значит, они заслуживают этого… Я сам знаю многих людей, которые не расстанутся со своими должностями, даже если их рабочий день будет начинаться с того, что им шеф будет плевать в лицо… Вы будете смеяться, но тесть меня сегодня снова разбудил телефонным звонком с просьбой записать его мнение и отправить на УНИАН. Слово родственника для меня закон, поэтому выполняю его поручение.

А смятение в душе тестя вызвал факт избиения Януковичем своих подчиненных. Напомним, что по сообщениям газеты «Україна молода» со ссылкой на анонимный источник в секретариате Кабмина, премьер-министр якобы возобновил телесные наказания в доме правительства.

Согласно информации, сначала досталось министру юстиции Александру Лавриновичу, который был вызван на ковер к Януковичу. Но разговор был короткий: вскоре глава Минюста выбежал из кабинета и сразу же пошел в машину, даже не одевшись. По неподтвержденным данным, Янукович нанес господину Лавриновичу удар в грудную клетку, а когда тот упал, премьер ударил ногой по почкам. Так же получил свое Анатолий Толстоухов, который будто бы пообещал публикацию закона о Кабмине, но слова своего не сдержал. За это премьер ударил его в печень... Что ж, слово моему тестю Богдану Петровичу.

«А знаете, это нормально. Лично я не вижу ничего плохого в том, что шеф бьет своих подчиненных. Не знаю, как там, в Европах, но у нас сейчас экономика в таком состоянии, что иначе нам нельзя. Вспоминаю армию – там тоже часто приходилось решать вопросы подобным образом. Конечно, сейчас кто-то закричит: это дедовщина, варварство. А я скажу: если ты нормальный парень, то деды просто так бить не будут. У нас доставалось только тем, кто тупил и, прикидываясь дурачком, перекладывал свою работу на других. Ну, служил у нас в роте один солдат. Он был неаккуратный, спал на ходу и всегда опаздывал. Из-за него нам всегда сильно доставалось от командования. Сначала мы его просили не подставлять нас всех, он кивал, просил прощения, говорил, что больше не будет так делать. Но продолжал тупить. Стоило нам с ним один раз поговорить после отбоя в курилке, как парень преобразился. Он сразу из тормоза превратился в подвижного бойца. Правда, ему пришлось полежать пару неделек в госпитале, но он никого не сдал, и когда снова оказался в строю, то больше никогда не тормозил.

Не знаю, за что там именно Янукович избил своих министров, но если они вели себя так, как тот солдат, то я с ним полностью согласен. Ведь если серьезный человек, премьер-министр, бьет кого-то, значит, для этого есть основания. И наверняка он не сразу стал их бить, а сначала говорил им по-человечески, но они этого, видимо, не поняли.

Как же видится эта ситуация с точки зрения самих избитых министров? Мне и самому приходилось бывать в подобной ситуации. В молодости я работал на заводе, был мастером и, как знать, может быть, когда-нибудь стал бы замдиректора, но у меня вышел конфликт с моим начальником цеха. Это был вспыльчивый мужик, он постоянно кричал на всех по мелочам, пускал в ход кулаки, а однажды поднял руку на меня, но я заехал ему кулаком в переносицу. Начальник был здоровее меня – почти на голову выше и шире в плечах и мог, наверное, убить, но он никак не ожидал, что я ему отвечу. Это стало для него неожиданностью, поэтому драки не было. Но мне пришлось писать заявление, хорошо, что по собственному желанию. Карьеру сделать не удалось, пришлось пойти работать в троллейбусное депо. Сейчас думаю, что все тогда складывалось правильно, тем более в депо работало много хороших девчат, но красным директором или его замом, как мечтал в молодости, я так и не стал.

И вот министры. Конечно, Янукович силен, и, чтобы ответить ему ударом на удар, нужно быть смелым человеком. Поэтому ни Лавриновича, ни Толстоухова за то, что они не стали драться, я осуждать не буду. Но если министры после этого не подают в отставку, а терпят и молчат, значит, это хорошие, послушные министры и согласны со своим положением. Пусть в таком случае Виктор Федорович продолжает их бить – и в печень, и ногами. Я сам знаю многих людей, которые не расстанутся со своими должностями, даже если их рабочий день будет начинаться с того, что им шеф будет плевать в лицо.

А вот еще причина, почему надо бить министров. Вы же сами обычно не любите власть и злитесь на нее. И разве плохо то, что их кто-то бьет, пусть и вместо вас? Согласитесь, премьер имеет на это право».

Вот все, что хотел сказать мой тесть. Скажу сразу: не согласен с ним ни разу.

Алексей Подорожный, Харьков