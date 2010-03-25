Возвращение к каноническому православию не должно быть унизительным

Комиссия Межсоборного присутствия Русской православной церкви по вопросам противодействия церковным расколам считает важным систематизировать существующие расколы в Украине и рассмотреть пути к их уврачеванию.

Об этом говорится в коммюнике Заседания комиссии РПЦ, которое состоялось сегодня в Киево-Печерской Лавре под председательством предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА, сообщается на официальном сайте УПЦ.

«Первое заседание комиссии проходит в Киеве, потому что это не просто дань уважения древней столице Руси. Это еще и ответ на насущную потребность Украинской православной церкви. Ведь проблема церковных разделений является сегодня особо актуальной именно в Украине», - отметил Митрополит ВЛАДИМИР.

Говоря о церковных разделениях, он подчеркнул, что расколы – «это кровоточащие раны на теле Церкви Христовой, которые требуют искусного и внимательного лечения».

При этом предстоятель УПЦ напомнил о многочисленных инициативах, которые УПЦ предпринимала с целью уврачевания расколов. Было отмечено, что создание комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам противодействия церковным расколам стало органичным продолжением этих инициатив.

В свою очередь заместитель председателя комиссии, митрополит Волоколамский ИЛАРИОН выразил мнение, что сегодня в Украине складывается благоприятная ситуация для преодоления раскола, так как «уходят в прошлое те политические причины, которые обусловили его распространение».

«Все более популярными становятся идеи интеграции, а не разобщения. Бесперспективность пути разделения осознают и сами раскольники. Многие из них хотели бы вернуться в лоно Церкви», - отметил владыка.

«Задача, стоящая перед Церковью, - помочь им вернуться к общению с вселенским православием. Процедура возвращения не должна быть унизительной. Признание таинств, совершенных в расколе, недопустимо. Однако существует мнение, основанное на исторической практике, что формы таинств, совершенных в расколе, наполняются благодатной силой и уже не повторяются в случае возвращения раскольников в лоно Церкви», - отметил митрополит ИЛАРИОН.