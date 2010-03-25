Борьба за сокращение армии чиновников заканчивается ее увеличением?

В Украине борьба за сокращение большой армии чиновников каждый раз заканчивается увеличением их количества. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя планы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сократить госаппарат на 20%.

По оценкам издания, все предыдущие мероприятия по сокращению раздутого госаппарата в итоге приводили к 2–9% приросту количества чиновников. Не дали надлежащего эффекта и антикризисные инициативы сокращения выплат чиновникам. От применения этих антикризисных мер доходы чиновников низшего и среднего звена упали на 25–45%, в то же время доходы более значительных чиновников за этот период возросли в среднем на 10%. Так, в прошлом году средняя зарплата сотрудников НБУ составляла приблизительно 12 тыс., а чиновника районной госадминистрации - 900 грн. В итоге же средняя заработная плата чиновников за год возросла более чем на 600 грн. - до 2513 грн. (данные Главного управления государственной службы), то есть стала выше, чем средняя по стране.

Сокращение на 50% зарплат Президента Украины и служащих его Администрации, которое В.ЯНУКОВИЧ задекларировал одним из первых своих указов, по оценке «Комментариев:», позволит сэкономить около 80 млн. грн.., тогда как общий фонд заработной платы госслужащих и технического персонала государственных структур в 2009 году составлял 8,6 млрд. грн. А правительству для выполнения закона о соцстандартах необходимо около 40 млрд. грн., что теоретически возможно при сокращении на 20% расходов на госуправление (в прошлом году они составили более 194 млрд. грн.). Как замечает издание, глава государства поручил сократить зарплату на 50% и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, но последний не спешит с подобной инициативой.

В целом же, в Администрации Президента считают лишними сегодня 35% сотрудников Кабинета министров и 10% чиновников на местах, что и должно принести необходимую экономию в 20%.

Однако, по оценкам издания, в Украине соотношение количества госслужащих и численности населения - 0,7% - уже сейчас отвечает стандартам новых членов ЕС (Польша - 0,6%, Словакия - 2,2%).

Наибольшей проблемой для Украины еженедельник считает то, что и предыдущие, и нынешние инициативы относительно сокращения численности госаппарата никак не связаны с системной реформой госслужбы. Никому не интересно создавать армию профессионалов, которых впоследствии закон защитит от разнузданности политиков, резюмирует издание.