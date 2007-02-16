В ”Книгу рекордов Украины” попадет гигантский ролл

19 февраля 2007 года в "Книгу рекордов Украины" попадет новый рекорд. В честь празднования Нового года по Восточному календарю в Украине приготовят гигантский ролл! .

Для приготовления большого ролла, превосходящего по весу обычный ролл в 100 раз, помимо большого количества дорогостоящих продуктов понадобится и огромное мастерство шести сушистов. На двойной доске будет разложен целый "ковер" из сухих водорослей "Нори" (около 200 листов).

Четыре суши-мастера выложат на этот лист заранее приготовленные роллы в кол-ве 125 шт. и соберут их в один целый.

После готовый ролл будет разрезан специальным ножом, что также требует очень большого мастерства. Кусочки ролла, тело которого будет насчитывать около 1000 штук, должны будут соответствовать правильным размерам, что бы их было удобно кушать.

Приурочено всё это будет к Восточному новому году отмечаемого нами 19.02.2007 г.

Приятного аппетита,

шеф-повар суши-бара "Пушистый" мастер Чон.

Событие прокомментируют Организаторы рекорда, суши-мастера, эксперты "Книги рекордов Украины", известные и публичные люди, приглашенные на праздник.

Ждем Вас в суши-баре "Пушистый" (ул. Красноармейская, 23-А), 19 февраля (понедельник) в 17:00 часов.

Обязательная аккредитация и дополнительная информация: тел. 8067 466 07 93 Недежда.