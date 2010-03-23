Украинцы будут доказывать в Интернете, что они - красивая нация

Портал «Лидеры нации» открыл рубрики, в которых будут выбирать самых красивых украинцев.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель проекта «Лидеры нации» Дмитрий КНЯЗЬ, с началом весеннего сезона команда портала решила дать возможность украинкам и украинцам заявить о себе и доказать всему миру, что мы действительно являемся самой красивой нацией.

Правила участия в конкурсе размещены по веб-адресу: http://bestpeople.com.ua/news/Krasota-spaset-mir.

Стать участником рейтинга сможет любой рядовой гражданин Украины. Для участия необходимо зарегистрировать свою анкету на сайте и, в случае ее публикации после модерации, добавить еще несколько самых ярких фотографий. Определять наиболее привлекательных украинцев будут сами пользователи сайта при помощи системы внутреннего рейтинга.

По словам Д.КНЯЗЯ проект “Лидеры нации” на сегодняшний день не имеет четкого ограничения во времени и ставит целью определить динамику отношения украинцев к своим лидерам.