Новый крымский спикер просит освободить его от охраны

Новый председатель Верховной Рады Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ просит управление Государственной охраны Украины лишить его государственной охраны, поскольку не видит необходимости в охране своей персоны и хочет сэкономить бюджетные средства.

"Мне не нужна ни государственная, ни частная охрана. Не вижу в этом никакой необходимости. Кроме того, использование специального подразделения охраны, которое финансируется из государственного бюджета, - это, на мой взгляд, сегодня непозволительная роскошь", - сказал новый спикер, которого цитирует пресс-секретарь Алла ГОРЕВА в сообщении, переданном УНИАН.

По ее словам, В.КОНСТАНТИНОВ обратился к руководству управления госохраны с заявлением "о снятии с него, как с охраняемого лица", госохраны сразу после избрания спикером.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них "регионалов" Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

6 марта В.КОНСТАНТИНОВ назначен исполняющим обязанности лидера крымской организации ПР. До 5 марта он возглавлял строительную корпорацию "Укрросбуд".