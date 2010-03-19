Миноритарный акционер протестует против продажи 6% акций «МАУ»

Миноритарный акционер ЗАО «Международные авиалинии Украины» («МАУ») выступает против сделки, в соответствии с которой пакет акций авиакомпании в размере 6% может быть отчужден с нарушением действующего законодательства и Устава «МАУ».

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве транспорта и связи Украины.

«Бывший исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО кулуарно инициировал продажу 6% акций ЗАО «Международные авиалинии Украины», которые находятся на балансе эмитента, в пользу компании, не являющейся акционером «МАУ». Запланированная сделка нарушает приоритетные права акционеров «МАУ» на приобретение акций, а также является сомнительной с точки зрения выгоды для самого ЗАО «МАУ», - отметил собеседник агентства, напомнив, что в закрытых акционерных обществах первоочередное право на покупку акций имеют действующие акционеры. «По имеющимся достоверным данным, в качестве покупателя выступает структура, контролируемая известным предпринимателем, бывшим генеральным директором и председателем Наблюдательного совета ЗАО «АэроСвит» Аароном МАЙБЕРГОМ», - сообщил источник в Минтрансе.

Он не исключает, что наиболее вероятной причиной попытки бывшего и.о. главы ФГИ Д.ПАРФЕНЕНКО продать акции ЗАО «Международные авиалинии Украины» с нарушением Закона Украины «О хозяйственных обществах», Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины, являются «корыстные мотивы».

Представители миноритарного акционера ЗАО «Международные авиалинии Украины» призывают новое руководство Фонда государственного имущества Украины не допустить сделку по продаже 6% акций ЗАО «МАУ», которая осуществляется с нарушением действующего законодательства Украины и Устава «МАУ».

***ЗАО «Международные авиалинии Украины» (МАУ) - крупнейший пассажирский авиаперевозчик в Украине. Предоставляет услуги по пассажирским и грузовым перевозкам. Компания основана в 1992 году как совместное закрытое акционерное предприятие. Акционеры - Фонд государственного имущества Украины (61,6% акций), «Austrian Airlines» (22,5%), Европейский банк реконструкции и развития (9,9%). Остальные 6% акций находятся на балансе эмитента.

В соответствии с приказом Фонда государственного имущества Украины от 18 марта 2010 года, Александр РЯБЧЕНКО приступил к исполнению обязанностей председателя ФГИ, начиная с 18 марта 2010 года.