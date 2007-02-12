На трассе Киев - Чоп перевернулась маршрутка: есть пострадавшие

В Житомирской области перевернулась маршрутка: травмированы пять пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 11 февраля на 229-ом км автодороги «Киев-Чоп» водитель микроавтобуса «Ситроен», двигаясь в направлении Житомира, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 12 пассажиров, пять из которых (в том числе трое детей) получили телесные повреждения. Все они после оказания медицинской помощи отпущены домой.