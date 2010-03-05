Регионалы сделали шаг к стратегической ошибке

4 марта 2010 года Партия регионов сделала шаг к весьма серьезной стратегической ошибке с непредсказуемыми и очевидно крайне негативными последствиями. В Верховной Раде был проголосован в первом чтении проект закона об утверждении изменений к статье 61 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Этими изменениями Партия регионов пытается предусмотреть возможность создания коалиции не фракциями, а отдельно взятыми народными депутатами, то есть фактически отменить действующую ч.6 ст. 83 Конституции Украины, в которой указывается: "В Верховной Раде Украины по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входят большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины". При этом есть попытка пренебречь уже существующим решением Конституционного судаот 17 сентября 2008 года № 16-рп/2008, в котором отмечается: "В аспекте затронутого в конституционном представлении вопроса словосочетание "коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины", которое содержится в частях шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины (254к/96-ВР), следует понимать как сформированное на установленных Конституцией Украины (254к/96-ВР) и Регламентом Верховной Рады Украины принципах объединение по результатам выборов нескольких депутатских фракций, количество народных депутатов Украины в которых составляет большинство от конституционного состава Верховной Рады Украины, которые (депутатские фракции) на основе согласования политических позиций согласились на совместную парламентскую деятельность.".

Понятна логика действий и желаний фракции Партии регионов в парламенте. Они хотят как можно скорее конвертировать победу Виктора Януковича на президентских выборах в возможность взять под собственный контроль исполнительную власть в стране. В то же время на пути этому стоит неопределенность во фракции Наша Украина - Национальная Самооборона. Избирательный расклад политических сил привел к тому, что в парламенте этого созыва коалиционное большинство и партия Регионов, и БЮТ могут создать или между собой, что они уже по меньшей мере дважды пытались сделать, или при участии НУ-НС. Можно сколь угодно долго орать по этому поводу, но так в 2007 году распорядились украинские избиратели.

В то же время беспорядок в национально-патриотической фракции НУ-НС настолько глубок, что шансы найти в ней поддержку по меньшей мере 37 народных депутатов за любой формат коалиции на сегодня выглядят довольно сомнительными.

Подталкивает Партию регионов к кардинальным шагам и крайне катастрофическая экономическая ситуация в стране. Партия регионов и Виктор Янукович после победы на президентских выборах в глазах избирателях начинают нести ответственность за это. И уже очень скоро избиратели будут упрекать не только правительство, но и действующего Президента Украины за рост экономических проблем, которые могут привести к социальному взрыву.

Все это понятно, но не может быть оправданием откровенному пренебрежению Конституцией Украины. Народные депутаты от Партии регионов и Виктор Янукович должны осознавать, что проблема не только в откровенной нелегитимности попытки получить контроль над правительством неконституционным способом. Хотя и это может иметь достаточно сомнительные последствия с точки зрения оценки этого со стороны инвесторов и международных финансовых институтов. Не факт, что они захотят вести переговоры и заключать соглашения с правительством, легитимность которого вызывает серьезные сомнения.

В действительности значительно более серьезным вызовом может быть то, что Украина остается разъединенной и голосование во время последних выборов происходило скорее по принципу «против» одной из кандидатур чем «за». Народные депутаты от Партии регионов должны сознавать, что общественная поддержка Президента Украины Виктора Януковича достаточно ограничена. В реальности на сегодня его поддерживают лишь где-то 23 процента граждан Украины. Именно столько за него проголосовало в первом туре выборов от общего количества украинских избирателей. И эта поддержка в большей степени сконцентрирована лишь в семи областях Украины. В этих условиях и действующий президент, и исполнительная власть должны быть заинтересованы в расширении общественного доверия и не предпринимать шаги, которые его взрывают. Экономическая ситуация настолько сложна, а состояние государственных финансов и банковской системы настолько кризисное, что новое правительство, вне зависимости от того, каким образом оно будет сформировано и кто его возглавит, будут вынуждены идти на довольно непопулярные шаги в социально-экономической сфере. А это будет требовать достаточно серьезного доверия к правительству со стороны украинских граждан. И даже при условии, что свои обязанности исполняет легитимное в глазах граждан правительство, существует угроза жестких социальных протестов, в то время как любые шаги правительства с весьма сомнительной легитимностью могут с легкостью привести к социальному пожару, который к тому же будут пытаться подпитывать представители одного известного в стране политического блока.

Все должны понимать иллюзорность возможностей власти. В условиях отсутствия общественной легитимности, при растущем неудовлетворении людей своим социально-экономическим положением властные кресла могут достаточно легко превратиться в ад.

В связи с этим показательным является откровенно провокационное пренебрежение Конституцией Украины со стороны Юлии Тимошенко, которая вопреки обязанности продолжать выполнять свои полномочия до начала работы новосформованого Кабинета Министров Украины оставила свой пост. Главная цель этого безответственного и беспрецедентного за всю историю украинской независимости решения связана с желанием в условиях полностью пустой государственной казны и угрозы невыплат зарплат работникам бюджетной сферы и социальных выплат и пенсий уже в марте подтолкнуть Партию регионов к неконституционным действиям. Логика этого демарша поражает своим цинизмом. Если Партия регионов будет действовать в пределах Конституции и не пытаться немедленно получить контроль за деятельностью правительства, то у госпожи Тимошенко появится возможность возложить на них ответственность за такие проблемы с зарплатами и пенсиями. Мол, вот пока не выражали ей недоверие, зарплаты и пенсии выплачивались, а затем за все ответственность несут уже те, кто отправил ее правительство в отставку. При этом лидер БЮТ не без основания надеется, что формирование правительства неконституционным способом вызовет невосприятие этого со стороны представителей национально-демократических сил, представленных в НУ-НС, и роста радикальных настроений в достаточно широких кругах общества, которые она попробует возглавить. Следовательно госпожа Тимошенко рассчитывает, что Партия регионов собственными руками поможет превратиться ей из лица, которое должно нести, по крайней мере, политическую ответственность за катастрофическую ситуацию в экономике страны и массовые нарушения Конституции и законов, в лидера сил, которые будут выступать против их неконституционных действий.

Президент Украины и умеренные представители Партии регионов должны сознавать, что в условиях дестабилизации ситуации общественную поддержку, как правило, получают не ответственные политики, а радикально настроенные политические силы и их вожди, которые с целью прихода к власти на волне неудовлетворения людей, будут заинтересованы в преднамеренном раздувании общественного конфликта. Вот почему крайне опасна потеря легитимности деятельности законодательной ветви власти и создание предпосылок для мощной дестабилизации ситуации в стране в целом.

Не следует также забывать, что в 2012 году придется проводить парламентские выборы, и совсем не факт, что Партия регионов сможет, даже используя весь административной ресурс, получить большинство в парламенте. То есть лидерам этой партии придется договариваться о создании коалиции с другими политическими силами, которые попадут в парламент. А это будет крайне проблематично, потому что все будут помнить, как, насилуя Конституцию, был получен контроль за правительством в 2010 году.

По известному высказыванию Уинстона Черчилля: «Демократия - это худший способ управления, если не принимать во внимание те способы, которые использовали до сих пор». Потому лидеры парламентских фракций и Президент Украины все же как бы это не было тяжело должны искать пути формирования коалиции в рамках демократических процедур и действующей Конституции. Только такое коалиционное большинство будет считаться легитимным и будет гарантировать стабильность и поддержку проведения реформ, что особенно важно в теперешней сложной социально-экономической ситуации. В другом случае все должны сознавать необходимость проведения досрочных парламентских выборов, как механизма выхода из политического кризиса, когда легитимным способом не может быть сформировано парламентское большинство.

Борис Кушнирук