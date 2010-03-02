Какая коалиция нужна Украине

Последние публичные предложения относительно возобновления или формирования новой парламентской коалиции свидетельствуют о том, что решение этого вопроса происходит не в ракурсе общегосударственных интересов, а скорее как попытка удовлетворения личностных и корпоративных интересов.

Прежде всего, вызывает удивление, почему Блок Юлии Тимошенко, обратившись к Нашей Украине – Народной Самообороне относительно продолжения действия коалиции, не предложил конкретных принципов ее деятельности. Вместо этого Блок Тимошенко повел переговоры, акцентируя на кадровых вопросах (Партия регионов в отличие от БЮТ, подала хотя бы туманные предложения относительно идеологических и экономических принципов новой коалиции).

Также удивляет позиция НУ–НС, которая на передний план выдвигает кадровые вопросы и только на втором плане рассматривает принципы деятельности коалиции.

По моему мнению, базой коалиционного соглашения, будь то БЮТ с НУ–НС и Блоком Литвина, или ПР и НУ–НС, должны быть исключительно идеологические, экономические и политические принципы.

Согласен, что принципами деятельности коалиции в любом ее формате несомненными и неопровержимыми должны стать такие задекларированные фигурантами пункты:

– мораторий на любые действия относительно языкового вопроса;

– безусловное выведение в 2017 году ЧФ РФ из Украины;

– недопустимость приватизации и создания консорциума по управлению ГТС.

В то же время вышеупомянутые пункты являются неполными и нуждаются в обязательном включении еще трех:

– продолжение образовательной реформы в контексте независимого тестирования;

– немедленная реформа НАК "Нафтогаз Украины" путем его деления на три составных структуры, которые будут заниматься соответственно продажей газа, его транспортировкой и хранением, и добычей. Проведение модернизации ГТС в соответствии с Брюссельскими договоренностями;

– недопустимость возвращения в Украину "Венко – Прикерченская. Ltd". Шельф остается в исключительной собственности государства и его управлении.

Без последнего пункта заключение любого соглашения между БЮТ, НУ–НС и Блоком Литвина или между ПР и НУ–НС будет выглядеть как завуалированная попытка вернуть к жизни "Венко-Прикерченская. Ltd". А это является абсолютно недопустимым с точки зрения интересов энергетической и национальной безопасности Украины.

Только согласовав идеологические принципы деятельности коалиции в названных аспектах, можно рассматривать вопрос, кто будет премьер-министром Украины.

При этом будет более естественно, если идеологические принципы старого-нового премьера, задекларированные им раньше, не будут иметь разногласий с принципами деятельности коалиции.

Вышеуказанное в любом случае не рассматривается как рецепт построения счастливой Украины для людей. Речь идет лишь о сохранении на этом этапе остатков энергетической, экономической и национальной независимости как фундамента завтрашнего прогресса.

1 марта 2010 года

Ярослав Лесюк, экс-советник президента Ющенко