Киевавтодор обещает починить дороги к 15 апреля

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обещает до 15 апреля ликвидировать дефекты покрытия, которые возникли на столичных дорогах этой зимой в результате перепадов температуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«При наступлении благоприятной погоды (выше +5° среднесуточная температура, в соответствии с прогнозами, ожидается с 15 марта) ликвидация ямочности будет выполнена в течение 1 месяца, то есть до 15 апреля. До тех пор будет осуществляться профилактический ремонт покрытий», - сообщили в пресс-службе.

В «Киевавтодоре» отмечают, что сейчас погодные условия не позволяют с соблюдением технологии (применяя горячие асфальтобетонные смеси) выполнить ликвидацию ямочности, поэтому используется «холодный» и «литый» асфальтобетоны, которые не рассчитаны на долгосрочную работу в покрытии при существующей интенсивности движения транспорта, но достаточно эффективны для временного прекращения глубинного разрушения конструкции дорожной «одежды».

«С начала 2010 года работы по ликвидации выбоин на проезжей части улиц и дорог города проведены в объеме 9,2 тысяч квадратных метров. Для выполнения этих работ задействовано 20 дорожно-ремонтных бригад», - сообщили в КГГА.