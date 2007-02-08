Движение в Киевском метро было остановлено на 18 минут
19:19, 08 февраля 2007Разное
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Скопление пассажиров рассасывается
В течение 18 минут было остановлено движение поездов на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении охраны метрополитена.
Как пояснил УНИАН сотрудник управления, движение было приостановлено в связи с техническими неполадками в поезде, который остановился возле станции метро «Левобережная».
Других деталей представитель метрополитена не предоставил.
По информации корреспондента, к 18.50 по киевскому времени движение поездов метро было возобновлено. На станциях скопилось много пассажиров.
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