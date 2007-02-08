Движение в Киевском метро было остановлено на 18 минут

В течение 18 минут было остановлено движение поездов на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении охраны метрополитена.

Как пояснил УНИАН сотрудник управления, движение было приостановлено в связи с техническими неполадками в поезде, который остановился возле станции метро «Левобережная».

Других деталей представитель метрополитена не предоставил.

По информации корреспондента, к 18.50 по киевскому времени движение поездов метро было возобновлено. На станциях скопилось много пассажиров.