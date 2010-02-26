Германия начала кампанию по популяризации немецкого языка

Министр иностранных дел Германии и вице-канцлер Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ объявил о начале кампании "Немецкий - язык идей" ("Deutsch - Sprache der Ideen"), направленной на популяризацию немецкого языка за границей и укрепление его международного статуса. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Stern.

Обеспокоенность немецких властей вызывает тот факт, что с 2005 года число изучающих немецкий язык иностранцев сократилось на 2,5 миллиона человек: с 17 миллионов до 14,5 миллиона. Как отмечается на сайте МИД, новая программа должна сделать изучение немецкого привлекательным. По их данным, падение популярности наблюдается даже в странах восточной Европы, где после объединения Германии немецкий считался основным иностранным языком. Сейчас наибольшее число изучающих немецкий - в общей сложности 2,3 миллиона человек - приходится на Польшу и Россию.

Кроме того, неудовольствие Берлина вызывает тот факт, что во властных структурах ЕС немецкий язык вопреки официально заявленному языковому равноправию используется значительно реже, чем английский или французский, а доля чиновников Еврокомиссии, которые знают немецкий язык, составляет менее 20 процентов.

В количественном плане носители немецкого языка являются одной из самых многочисленных групп в ЕС - из 500 миллионов жителей блока с самого рождения на нем говорят 100 миллионов человек. В качестве иностранного языка немецкий уступает только английскому. Наконец, Германия лежит в самом центр ЕС и обеспечивает 20 процентов поступлений в европейский бюджет. Сам Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ неоднократно высказывался в поддержку немецкого языка. Широкий резонанс вызвал его отказ отвечать журналисту BBC, обратившемуся к нему по-английски.

"Мы здесь в Германии, - ответил Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ. - Прошу вас правильно меня понять. В Великобритании является самой собой разумеющимся, что человек говорит по-английски, точно так же в Германии: здесь общепринято говорить по-немецки".

"Я не для того в качестве министра иностранных дел выделяю ежегодно 300 миллионов евро на развитие и поддержание немецкого языка за границей, чтобы затем у себя в дома отказываться от немецкой речи", - заключил Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.