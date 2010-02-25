Янукович дал первую в своей политической жизни пощечину Москве

Как ни странно, но президент Янукович начинает свою деятельность с продуманного отстаивания достоинства Украины. Причем делает это издевательски и вызывающе – с российской точки зрения. А с нашей – достаточно остроумно и тонко.

В инаугурационной речи Янукович заявил, что украинский парламент, перед которым он выступает, будет оставаться местом для дискуссии. Это прямой отклик на то, что в Киеве вместо президента России, или хотя бы премьер-министра, появился всего-навсего глава Госдумы Грызлов. Тот самый Грызлов, который войдет в российскую историю высказываниям о том, что Государственная дума России – не место для дискуссий . Не проходит и дня, чтобы кто-то из оппозиционеров в России не припомнил ему этот афоризм. И вот к этому издевательскому хору, звучащему уже несколько лет, добавился густой, почтенный голос с донецким акцентом.

Не говорю уже о том, что в ответ на оскорбительный шаг Кремля, приславшего на инаугурацию соседней страны такую мелкую фигуру, Янукович совершит свой первый визит не в Москву, как обещал раньше, а в Брюссель.

Чем объяснить такой старт «эры Януковича»? Для украинцев это не вопрос. Недавно российский публицист Анатолий Стреляный сказал, что если бы президентом Украины стал сам Путин, то и он был бы вынужден проводить ту политику, которую российское имперство назвало бы антироссийской.

Действительно серьезный вопрос – почему Москва в этот судьбоносное для Украины и для России время повелась так, скажем, «мелкотравчато»? Почему российские кормчие так легко продемонстрировали, что они не политики, не настоящие государственные мужи, а то, что в России называют «шелупонью» (мелочью), не способной мыслить не только категориями геополитики, но и элементарного здравого смысла.

Егор Гайдар, который потому, видимо, и умер, что устал втолковывать им, что для России нет более важной страны, чем Украина, – этот настоящий российский демократ и интеллигент – наверное, переворачивается в гробу.

А что будет дальше?

Видимо, начинается самое интересное.

Даст ли Москва хоть какой-то шанс Януковичу выполнить его предвыборное обещание и сделать украинско-российские отношения принципиально иными, чем были при Ющенко?

Маловероятно. Потому что это означало бы ту же украинизацию российской политической жизни, которой Путин клянется не допустить любой ценой.

Оксана Охримчук, Москва – Киев