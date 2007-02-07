Трое украинцев погибли в аварии автобуса в Польше

Трое украинцев погибли во время аварии автобуса на трассе Краков-Тарнув в Польше.

Как сообщает польский телеканал TVP1, еще 13 человек были травмированы. Всего в автобусе находились 38 человек.

По информации дежурных пожарной службы Польши, автобус сообщением „Гамбург-Севастополь” около трех часов ночи по киевскому времени на большой скорости съехал с дороги, перевернулся на бок и ударился о придорожное дерево. Польская полиция допускает, что авария могла произойти из-за скользкой дороги или из-за того, что водитель автобуса заснул за рулем.

Пострадавшие доставлены в больницы в Кракове, Бохне и Бреску. Часть пассажиров после осмотра выписана из медицинских учреждений.